Tam 1. 461 TL ceplere yansıyacak! 50.5'lik zamla %10 puanlık avantaj! 2022 Ocak'ta 1601 TL'ye emeklilik yolu göründü!

Ülkemizde emekli olmak isteyenlerin yolunu açacak fırsatlar bulunuyor. Emeklilik için tercih edilen isteğe bağlı sigorta tarifesi 2022'de değişiyor. Primi eksik olanlar ya da çalışma imkanı bulamayanların emeklilik fırsatı isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Bunun için aylık prim yeni yılda 1.601 liraya çıkarken, brüt asgari ücretteki 10 puanlık avantaj sayesinde 2022'de bin 461 TL cepte kalmış olacak. Yalnız bu tutarlar en düşük prim ödemelerini gösteriyor. 2022'de isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler aylık en az bin 601 lira yatırırken, en yüksek de bunun 7.5 katını ödeyebilecek. İşte tüm merak edilenler!