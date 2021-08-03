18-47 yaş aralığı direkt başvurabilecek! Ülke genelinde 37 binden fazla acil alım var! Ağustos 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları
İŞKUR her ay olduğu gibi yine binlerce insanın aradığı işi bulmasını vesile oluyor. İnsanların iş bulması sürecinde önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları iş arayanlara duyurmaktadır. Bilindiği üzere kurum Haziran ayında 106.625 kişi işe yerleştirildi. Ağustos ayının ilk günlerinde kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. İnternet sitesinde yer alan ilanlar kısmındaki alanda güncel olan iş ilanı ise 33.941 olarak ifade edildi.
18-47 yaş aralığı direkt başvurabilecek! Ülke genelinde 37 binden fazla acil alım var! Ağustos 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları merak ediliyor. Son yayımlanan işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre kurumun Haziran ayında 106.625 kişinin işe yerleştirildiği görülüyor. Bu ayın sonunda işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek belli oldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla birlikte özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Hazırlıklar için kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaya başladı.
40 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 40 bini aştı.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.