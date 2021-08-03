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Milyonlarca anne yararlanabiliyor! Devletten doğum parası nasıl alınır? 2021 doğum parası başvuru şartları neler?

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Devletten doğum parası nasıl alınır? Sorusu yer alıyor. Çalışan ya da çalışmayan anne olan, olmayı düşünen kişilere devlet tarafından destekler de gelmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla her çocuk için maddi yardım yapılıyor. Doğum parası olarak ödenen bu miktarlar merak ediliyor. Peki 2021 doğum parası başvuru şartları neler?

03.08.2021 16:59 - Son Güncelleme: 03.08.2021 16:59
Milyonlarca anne yararlanabiliyor! Devletten doğum parası nasıl alınır? 2021 doğum parası başvuru şartları neler?

Milyonlarca anne yararlanabiliyor! Devletten doğum parası nasıl alınır? 2021 doğum parası başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yapan kadınlara dünyaya gelen çocuk başına maddi ödeme yapılıyor. Doğum parası almak isteyen kadınlar nereden ve nasıl başvuru yapacak? İşte tüm bilgiler…

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Milyonlarca anne yararlanabiliyor! Devletten doğum parası nasıl alınır? 2021 doğum parası başvuru şartları neler?

DOĞUM YARDIMI NEDİR?

Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır.

Milyonlarca anne yararlanabiliyor! Devletten doğum parası nasıl alınır? 2021 doğum parası başvuru şartları neler?

Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır.

Milyonlarca anne yararlanabiliyor! Devletten doğum parası nasıl alınır? 2021 doğum parası başvuru şartları neler?

Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

Milyonlarca anne yararlanabiliyor! Devletten doğum parası nasıl alınır? 2021 doğum parası başvuru şartları neler?

DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir.