RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi %17.50 + %12.50 zamlı Temmuz maaşı! NİSAN, MAYIS, HAZİRAN sonrası cepler bollaşacak! 15. 959 TL öğretmen, 17. 871 TL polis, 12.054 TL memur...

%17.50 + %12.50 zamlı Temmuz maaşı! NİSAN, MAYIS, HAZİRAN sonrası cepler bollaşacak! 15. 959 TL öğretmen, 17. 871 TL polis, 12.054 TL memur...

Yeni zamlı maaş tablosu milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. 3 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Temmuz ayında asgari ücretli, memur ve emekliye %30 zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan %30 zammın ardından şimdilik belli olan 3 aylık enflasyon farkı %12.50 oldu. Bu oranın %30'a tamamlanarak milyonları rahatlatacak ara zam uygulaması bekleniyor. İşte 3 aylık enflasyon farkına göre yeni memur maaşları ve emekli maaşı hesaplama ekranı....

takvim.com.tr
03.04.2023 21:07 - Son Güncelleme: 03.04.2023 21:24
%17.50 + %12.50 zamlı Temmuz maaşı! NİSAN, MAYIS, HAZİRAN sonrası cepler bollaşacak! 15. 959 TL öğretmen, 17. 871 TL polis, 12.054 TL memur...

3 aylık enflasyon rakamı ortaya çıktı. Bu durumun ardından Temmuz ayında asgari ücretliye, memura , emekliye ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İşte 2023 Temmuz memur, emekli maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
%17.50 + %12.50 zamlı Temmuz maaşı! NİSAN, MAYIS, HAZİRAN sonrası cepler bollaşacak! 15 TL 959 lira öğretmen, 17. 871 TL polis, 12.054 TL memur...

TEMMUZDA %30 ZAM BEKLENTİSİ

%12.50 enflasyon farkına ek olarak %17.50 katılarak memura, emekliye ve asgari ücretliye en az %30'luk bir zam yapılması bekleniyor. Temmuz 2022'de yapılan %30'luk zam milyonlarca kişinin yüzünü güldürmüştü. Bu nedenle 2023 Temmuz'da da benzer oranda zam beklentisi oluştu.

%17.50 + %12.50 zamlı Temmuz maaşı! NİSAN, MAYIS, HAZİRAN sonrası cepler bollaşacak! 15 TL 959 lira öğretmen, 17. 871 TL polis, 12.054 TL memur...

2023 MEMUR MAAŞLARI


Öğretmen 1/4

15 bin 959 TL

%17.50 + %12.50 zamlı Temmuz maaşı! NİSAN, MAYIS, HAZİRAN sonrası cepler bollaşacak! 15 TL 959 lira öğretmen, 17. 871 TL polis, 12.054 TL memur...

Polis memuru 8/1

17 bin 871 TL

%17.50 + %12.50 zamlı Temmuz maaşı! NİSAN, MAYIS, HAZİRAN sonrası cepler bollaşacak! 15 TL 959 lira öğretmen, 17. 871 TL polis, 12.054 TL memur...

Uzman doktor 1/4

24 bin 509 TL

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