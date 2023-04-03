%17.50 + %12.50 zamlı Temmuz maaşı! NİSAN, MAYIS, HAZİRAN sonrası cepler bollaşacak! 15. 959 TL öğretmen, 17. 871 TL polis, 12.054 TL memur...

TEMMUZDA %30 ZAM BEKLENTİSİ

%12.50 enflasyon farkına ek olarak %17.50 katılarak memura, emekliye ve asgari ücretliye en az %30'luk bir zam yapılması bekleniyor. Temmuz 2022'de yapılan %30'luk zam milyonlarca kişinin yüzünü güldürmüştü. Bu nedenle 2023 Temmuz'da da benzer oranda zam beklentisi oluştu.