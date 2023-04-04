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Haberler Ekonomi Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Kimler ikramiye alacak?

Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Kimler ikramiye alacak?

"Sosyal yardım alanlar emekli ikramiyesi alabilir mi?" Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye ödemeler bayramdan önce hesaplarda olacak. Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar emekli ikramiyesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
04.04.2023 09:04 - Son Güncelleme: 04.04.2023 09:04
Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? Kimler ikramiye alacak?

Bayram ikramiyeleri hakkında aramalar hız kazandı. Arama motorlarında, "Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023?" sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere bayram ikramiyeleri 2.000 TL'ye yükseltildi. Ödemelerden kimlerin yararlanacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Aile destek, evde bakım maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? Kimler ikramiye alacak? İşte merak edilenler!

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Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? Kimler ikramiye alacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU, 2 BİN TL Mİ?

Emekli bayram ikramiyesi için beklenen zam haberi sonunda geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yılda 2 defa ödenen emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapıldığını duyurdu.

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? Kimler ikramiye alacak?

Buna göre 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek.

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? Kimler ikramiye alacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? Kimler ikramiye alacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİME NE KADAR VERİLECEK? (DUL VE YETİMLER)

Emekli bayram ikramiyesi ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.

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