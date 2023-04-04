A101, BİM, ŞOK bayrama özel AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 4,5,6,7 Nisan İNDİRİMLİ ürünler broşürü... 69.90 TL’ye çikolata, kolonya, şeker, lokum!

A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayrama sayılı günler kala binlerce çeşit üründe indirimler başladı. Şekerden mutfak eşyalarına temel gıdadan tekstile birçok üründe etikete %20 indirim uygulanıyor. İşte 1- 8 Nisan haftası A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi...