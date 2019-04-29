17 milyona zam! Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak 29.04.2019 09:45

Temmuz ayında yaklaşık 17 milyon kişinin geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 7 olacak. Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. İşte emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak yeni aylıkları...