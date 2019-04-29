Haberler Web TV 17 milyona zam! Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak

17 milyona zam! Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak

29.04.2019 09:45

Temmuz ayında yaklaşık 17 milyon kişinin geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 7 olacak. Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. İşte emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak yeni aylıkları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları