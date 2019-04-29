17 milyona zam! Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak

Temmuz ayında yaklaşık 17 milyon kişinin geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 7 olacak. Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. İşte emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak yeni aylıkları...
17 milyona zam! Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak29.04.2019 09:45
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