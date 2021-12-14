17 gün içinde başvuru yapana 2.500 TL müjdesi! Akbank ve Garanti'den emeklilere yeni fırsat duyurusu! 1-2 saatte peşin olarak yatırılacak!
Bankalar dönem dönem müşteri sayısında artış yaşanması için SSK Bağ-Kur emeklilerine sunduğu promosyon ödemelerinde çeşitli kampanyalar sağlıyor. Ödemeler 500 TL'den başlayıp 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Hal böyle olunca en çok avantajı sağlayan bankayı öğrenmek isteyen emekliler maaşını oraya taşımak için başvurusunu yapıyor. Emeklilerin promosyon almaları için ise tek bir şart bulunuyor. Bu şart genelde tek koşul olarak sunuluyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağını taahüt eden emeklilere ödemeler saatler içerisinde yapılıyor. Banka banka ödemelerin ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.
14.12.2021 09:36
- Son Güncelleme: 14.12.2021 09:36
17 gün içinde başvuru yapana 2.500 TL müjdesi! Akbank ve Garanti'den emeklilere yeni fırsat duyurusu! 1-2 saatte peşin olarak yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 500 TL'den başlayan ödeme tutarları 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor. Banka banka emekliye sunulan fırsatları ve başvuru bilgileri kapsamlı bir şekilde haberimizde verdik.