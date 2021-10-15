Yeşil ışık yakıldı! EYT'den ilk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişi faydalanacak! Sigorta süresi ve primi dolan tüm çalışanlar...
İlk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişi faydalanacak! EYT'de 2022 yılı için yeşil ışık yakıldı! Sigorta süresi ve primi dolan tüm çalışanlar... EYT ile ilgili özellikle Kasım ayında önemli gelişmeler yaşanmış ve yapılan açıklamalar düzenlemeyi bekleyen milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilmişti. Ancak yapılan son açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğu bildirilmişti. Bu gelişmelerin hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. EYT'liler ise dört gözle değerlendirmeye alınacak formülleri akıllardaki yerini aldı.
Kasım ayında emeklilikte yaşa takılanlar hakkında yapılan peş peşe yapılan açıklamalar sonrası gözler 2022 yılına çevrildi. Milyonlar heyecanla 2022 yılına odaklandı. Son gelen bilgilere göre, EYT çalışmalarının 2022 yılı ortaları ya da sonlarında başlaması bekleniyor. Şu sıralar Türkiye'nin gündeminde özellikle asgari ücret yer alırken 3600 ek gösterge ile ilgili de çalışmalar tam gaz devam ediyor. EYT hakkında da yapılacak olan çalışmanın kapsamı ve hangi formüllerin değerlendirmeye alınacağı ise akıllardaki yerini aldı. Çalışmayla birlikte sadece yaş şartını bekleyenler düzenlemeyle emekliliğe kavuşacak. Son dönemde EYT hakkındaki çözüm için değerlendirmeye alınan 5 formül konuşuluyor.
Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama sonrası çalışmaların 2022 ortaları ya da sonunda başlaması bekleniyor.
ÇALIŞMANIN ROTASI NASIL OLACAK?
1. KAPSAM
Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam olacak. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak.