Yeşil ışık yakıldı! EYT'den ilk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişi faydalanacak! Sigorta süresi ve primi dolan tüm çalışanlar...

Kasım ayında emeklilikte yaşa takılanlar hakkında yapılan peş peşe yapılan açıklamalar sonrası gözler 2022 yılına çevrildi. Milyonlar heyecanla 2022 yılına odaklandı. Son gelen bilgilere göre, EYT çalışmalarının 2022 yılı ortaları ya da sonlarında başlaması bekleniyor. Şu sıralar Türkiye'nin gündeminde özellikle asgari ücret yer alırken 3600 ek gösterge ile ilgili de çalışmalar tam gaz devam ediyor. EYT hakkında da yapılacak olan çalışmanın kapsamı ve hangi formüllerin değerlendirmeye alınacağı ise akıllardaki yerini aldı. Çalışmayla birlikte sadece yaş şartını bekleyenler düzenlemeyle emekliliğe kavuşacak. Son dönemde EYT hakkındaki çözüm için değerlendirmeye alınan 5 formül konuşuluyor.