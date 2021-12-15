Maaşlar yükseldikçe yükseliyor: Seyyanen zamma ilave refah artışı da yapılacak! Ek zam bekleyen memurlara refah payı müjdesi
Ocak ayına artık çok az bir süre kaldı. Türkiye'nin ana gündemini oluşturan memur zammı hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Memur ve memur emekli aylıklarına ek zam ile birlikte refah payı da talep edildi. Bilindiği üzere memur ve memur emeklilerinin maaşlarına geçtiğimiz yıl yüzde 4+4, bu yıl ise yüzde 3+3 zam yapılmıştı. 2022 yılı yaklaşırken de yeni talepler gündeme geldi. Buna göre alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam + yüzde 3 refah payı istenildi. Ocak ayı zammına yönelik çalışmalar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın ''Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacak'' dedi. İşte ek zamma ilave refah payı hakkında detaylar...
Ocak ayı zammı için milyonlarca çalışan bekleyişlerini sürdürüyor. Asgari ücret görüşmelerinin 4.sü bekleniyor. Zamda pazarlık sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan refah payı müjdesi geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ocak ayı ile birlikte verilecek enflasyon farkına ek olarak tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı belirtildi. Çalışanlar için seyyanen bir artış tutarı belirleneceği gibi, oransal bir refah payı da verilecek. İşte detaylar...
Memur maaş zammı için nefesler tutuldu. Heyecanlı bekleyişe refah artışı müjdesi de hareketlilik kattı. Bilindiği üzere memurlar, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ayı zammına az bir süre kala 2022'de memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL'ye çıkacak? soruları araştırılmaya başlandı.
REFAH ARTIŞI GELİYOR!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikalarıyla anlaşma sağlandığını, Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacağını duyurdu. 3600 Ek Gösterge meselesinin de vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği açıklandı.
Memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 23 Ağustos'ta imzalanmıştı. Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapılmıştı.