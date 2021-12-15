Maaşlar yükseldikçe yükseliyor: Seyyanen zamma ilave refah artışı da yapılacak! Ek zam bekleyen memurlara refah payı müjdesi

Ocak ayı zammı için milyonlarca çalışan bekleyişlerini sürdürüyor. Asgari ücret görüşmelerinin 4.sü bekleniyor. Zamda pazarlık sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan refah payı müjdesi geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ocak ayı ile birlikte verilecek enflasyon farkına ek olarak tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı belirtildi. Çalışanlar için seyyanen bir artış tutarı belirleneceği gibi, oransal bir refah payı da verilecek. İşte detaylar...