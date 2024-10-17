17 Ekim mevduat faizi oranları: 100.000 TL’si olanın faizde elde edeceği para belli oldu!

100.000 TL'si olan vatandaşlar, paralarını vadeli mevduat hesaplarına yatırarak elde edecekleri kazançları ve bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor. 17 Ekim itibarıyla mevcut faiz oranlarına göre yapılan hesaplamalar, 32 günlük vadede hangi bankanın ne kadar kazandıracağını gösteriyor.