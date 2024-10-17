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17 Ekim mevduat faizi oranları: 100.000 TL’si olanın faizde elde edeceği para belli oldu!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekim ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Önceki aylarda politika faizini %50 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası'nın bu ay yapacağı açıklama, piyasalar ve yatırımcılar tarafından bekleniyor. Mevduat faiz oranları da bu anlamda yeniden şekillenecek. Haberimizde 100.000 TL'si olanın faizde elde edeceği parayı açıkladık.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 13:34 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 13:34
17 Ekim mevduat faizi oranları: 100.000 TL’si olanın faizde elde edeceği para belli oldu!

100.000 TL'si olan vatandaşlar, paralarını vadeli mevduat hesaplarına yatırarak elde edecekleri kazançları ve bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor. 17 Ekim itibarıyla mevcut faiz oranlarına göre yapılan hesaplamalar, 32 günlük vadede hangi bankanın ne kadar kazandıracağını gösteriyor.

17 Ekim mevduat faizi oranları: 100.000 TL’si olanın faizde elde edeceği para belli oldu!

Vadeli Mevduat Faizi Hesaplamaları

Merkez Bankası'nın faiz kararını duyurmasının ardından bankaların faiz oranlarında değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu değişikliklerin bankaların resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade ediliyor.

17 Ekim mevduat faizi oranları: 100.000 TL’si olanın faizde elde edeceği para belli oldu!

İşte 100.000 TL için bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları ve 32 günlük vade sonunda elde edilecek getiriler:

Alternatif Bank - VOV Hesap
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 4.367,21 TL
Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

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