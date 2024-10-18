18-22 Ekim indirimli listesi! BİM aktüel ürünler kataloğu! Çift kişilik lastikli çarşaf 169 TL’ye düştü

BİM'in 18-22 Ekim satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta indirimli ürünlerle dikkat çeken market, bu hafta da birçok seçenekle vatandaşların karşısına çıkıyor. Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında Smoothie Blender Set, Pilli Baharat Öğütücü, Emaye Tava/Sahan Seti ve daha fazlası bulunuyor. Ayrıca elektronik ürünlere ilgi duyanlar için PS4 Slim ve HP Gaming Laptop gibi alternatifler de mağazalarda yerini alacak. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar için motosiklet, akım korumalı priz ve mantar lamba gibi farklı ürün seçenekleri de sunulacak.