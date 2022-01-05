1.675,73 TL taksit ile 100.000 TL konut kredisi! Kamu ve özel bankaların güncel 2022 Ocak konut kredisi faiz oranları! Vakıfbank, Garanti…

Hemen hemen herkesin hayali kendi evinin sahibi olmak ve kira ödemekten kurtulmaktır. Bu noktada aylık uygun taksitler ile kira öder gibi konut satın almak isteyenler kamu ve özel bankalarda 2022 Ocak ayı faizlerinin ne oranda değiştiğini merak ederek araştırmaya başladı. Yeni yılın ilk günlerinde faiz oranları güncellendi ve 1.675,73 TL taksit ile 100.000 TL konut kredisi için Vakıfbank, Garanti, Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Halkbank gibi bankaların ödeme koşullarını haberimizde derledik.