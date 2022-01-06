Azami indirimle anahtar teslim fırsatı! 202.900 TL-248.100 TL'ye sıfır arabalar geliyor! Fiat, Renault'ta yılın ilk kampanyalı fiyat listesi

Yeni yıl geldi, sıfır otomobilde yeni kampanyalar başladı. Geçen yılın sonlarına doğru döviz kurunda yaşanan yüzde 40 üzeri düşüş sonrası markalar sıfır otomobil fiyatlarında indirim yaptı. Yeni bir araç almak isteyenler bir yandan bankaların taşıt kredisi kampanyalarını takip ederken öte yandan da araba markalarının fiyat indirimlerini mercek altına aldı. Araba fiyatlarını kapsamlı bir şekilde incelediğimizde Renault Yeni Clio 2021 model tavsiye edilen fiyatı 248.100 TL'ye düştü. Bu aracı 244.900 TL'lik fiyatıyla Fiat'ın Egea modeli takip ediyor. Döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası bazı otomobil markaları model fiyat listesini güncelleyerek mevcut fiyatları düşürdü.