81 ildeki tüm marketlerde yeni döneme adım atılacak! Düğmeye basıldı start veriliyor! BİM, Carrefour, A101, Migros, ŞOK'ta tüm müşteriler için

Marketler için alınan yeni karar bugün paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada plastik poşet fiyatının 25 kuruşa sabitlendiği duyuruldu. Ayrıca 81 ildeki tüm zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildiği ifade edildi. Bundan böyle tüm zincir market ve zincir mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi pek çok seçenek yer alacak. Bakanlık tarafından detayları kapsamlı bir şekilde duyurulan zincir market ve mağazalarla ilgili karar uygulanmaya alındı.