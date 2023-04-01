16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ekstra zamla yeni tablo! 2.000+2.000=4.000 ikramiye+7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon! Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşı... Mart ayında SSK Bağ-Kur emeklisini heyecanlandıracak gelişmeler peş peşe yaşandı. 16 milyon emekliye müjdeler verildi. Geçen ayın sonlarına doğru açıklamaya yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. Yapılan bu açıklama emeklide büyük bir sevinç yarattı. Öte yandan dün ikramiye tutarı da 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkartıldı. Maaşta ve ikramiyede yaşanan bu artışla emekli gelecek ay çifte kazanç sağlayacak.