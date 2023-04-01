Başakşehir TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI ve PDF isim listesi! Arnavutköy Başakşehir Esenler TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 250 bin konut projesi kapsamındaki kura çekilişleri sürüyor. Yüz binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen Arnavutköy-Başakşehir-Esenler kura çekimi bugün başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde heyecan hızla devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de toplam 28 bin 340, Çatalca 'da 540, Silivri'de 200 ve Tuzla'da 20 bin 920 konut yapılacak. Kura çekimini takip edemeyenler ise Başakşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve PDF isim listesi hakkında araştırma yapıyor. Peki, Arnavutköy Başakşehir Esenler TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!