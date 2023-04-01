Başakşehir TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI ve PDF isim listesi! Arnavutköy Başakşehir Esenler TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ 250 bin konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak konutlar için kuralar sürüyor. TOKİ Tuzla çekilişleriyle başlayan heyecan Silivri-Çatalca'nın ardından bugün Başakşehir-Arnavutköy ve Esenler kurasıyla sürüyor. Kura çekilişlerine 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00 itibariyle başlandı. Başvuru yapan vatandaşlar bu kapsamda Başakşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, Arnavutköy Başakşehir Esenler TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
TOKİ 250 bin konut projesi kapsamındaki kura çekilişleri sürüyor. Yüz binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen Arnavutköy-Başakşehir-Esenler kura çekimi bugün başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde heyecan hızla devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de toplam 28 bin 340, Çatalca 'da 540, Silivri'de 200 ve Tuzla'da 20 bin 920 konut yapılacak. Kura çekimini takip edemeyenler ise Başakşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve PDF isim listesi hakkında araştırma yapıyor. Peki, Arnavutköy Başakşehir Esenler TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI VE PDF İSİM LİSTESİ!
1 Nisan 2023 TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.