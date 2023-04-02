%15-20-25-30 zam üzerinden yeni hesaplamalar! Asgari ücret için 10.200-10.500-11.000 TL formülü! Tablolar yeni rakamı işaret etti!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret ara zam müjdesi geldi. Bu hafta açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam yapılacağını duyurdu. Bu karar 85 milyonda büyük sevinç yaratırken gözler yeni tutarın ne kadar olacağına çevrildi. Hal böyle olunca enflasyon hesaplamaları merak edildi. Özellikle son günlerde uzmanlar konu hakkında yeni hesaplamalar yapıyor. takvim.com.tr olarak %15-20-25-30 zam üzerinden yeni hesaplamaları sizler için yaptık. İşte son hesaplamalara göre tahmini ücretler!