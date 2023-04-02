%15-20-25-30 zam üzerinden yeni hesaplamalar! Asgari ücret için 10.200-10.500-11.000 TL formülü! Tablolar yeni rakamı işaret etti!
Asgari ücret için 10.200-10.500-11.000 TL formülü! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni hesaplamalar! Tablolar yeni rakamı işaret etti. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili bu hafta önemli bir son dakika açıklaması geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret için Temmuz'da ara zam yapılacağı açıkladı. Bu gelişme sonrası milyonlar yapılan yeni hesaplamalara odaklandı.
Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret ara zam müjdesi geldi. Bu hafta açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam yapılacağını duyurdu. Bu karar 85 milyonda büyük sevinç yaratırken gözler yeni tutarın ne kadar olacağına çevrildi. Hal böyle olunca enflasyon hesaplamaları merak edildi. Özellikle son günlerde uzmanlar konu hakkında yeni hesaplamalar yapıyor. takvim.com.tr olarak %15-20-25-30 zam üzerinden yeni hesaplamaları sizler için yaptık. İşte son hesaplamalara göre tahmini ücretler!
Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 30'luk asgari ücret ara zammının bin benzeri gerçekleşirse brüt asgari ücret 13.010 TL'ye ulaşacak.
Net asgari ücret ise 11.050 TL'ye kadar çıkmış olacak. Artış yüzde 20 olursa bu kez brüt asgari ücret 12.010 TL'ye net asgari ücret ise 10.200 TL'ye çıkacak.