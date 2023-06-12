16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 7500-8000-8500 TL maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Seyyanen zam ve refah payı ile en düşük kök maaş...

16 milyon emeklinin merakla beklediği temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan emeklilere ayrıca ek iyileştirmeler yapılacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyona 5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Temmuz zammının kesin oranı için geriye sadece bir veri kalmış durumda.