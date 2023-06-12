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Haberler Ekonomi 16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 7500-8000-8500 TL maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Seyyanen zam ve refah payı ile en düşük kök maaş...

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 7500-8000-8500 TL maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Seyyanen zam ve refah payı ile en düşük kök maaş...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında gerçekleşecek zam oranlarını merakla bekliyor. Son açıklanan enflasyon verilerine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15.26 olarak hesaplandı. Yılın ilk 5 ayındaki enflasyon verilerine göre yeni maaş hesaplamaları yapıldı. Artışlar merakla beklenirken Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle önemli bir ipucu geldi.

12.06.2023 12:02 - Son Güncelleme: 12.06.2023 12:02
16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 7500-8000-8500 TL maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Seyyanen zam ve refah payı ile en düşük kök maaş...

16 milyon emeklinin merakla beklediği temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan emeklilere ayrıca ek iyileştirmeler yapılacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyona 5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Temmuz zammının kesin oranı için geriye sadece bir veri kalmış durumda.

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16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 7500-8000-8500 TL maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Seyyanen zam ve refah payı ile en düşük kök maaş...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için bir ipucu daha geldi.

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 7500-8000-8500 TL maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Seyyanen zam ve refah payı ile en düşük kök maaş...

5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Geriye tek veri kaldı.

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 7500-8000-8500 TL maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Seyyanen zam ve refah payı ile en düşük kök maaş...

Bu veri merakla beklenirken ayrıca ek iyileştirmeler de yapılacak.

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 7500-8000-8500 TL maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Seyyanen zam ve refah payı ile en düşük kök maaş...

Artışlardan emekli olan EYT'liler de yararlanacak.

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