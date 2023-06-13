18 gün kala 11.484,11.909, 10.208 TL... %40 zamlı asgari ücret hesabı! 8506 + 2552 TL yeni maaş levhası! İlk eşik bugün aşılacak!
Temmuz 2023'e yaklaşırken, asgari ücret ara zammıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek için toplanacak. Bugün gerçekleşecek olan toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek ve asgari ücret konusu masaya yatırılacak. Peki, yeni zamlı asgari ücret hesabı nasıl yapılıyor ve hangi formüller masada yer alıyor? İşte detaylar:
13.06.2023 10:25 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:25
Temmuz 2023 asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı. Yarın yapılacak asgari ücret toplantısı sonrası ilk detayların netleşmesi bekleniyor. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Peki enflasyon verilerine göre en az ne kadar artış yapılır? İşte 4 formülle yeni asgari ücret hesabı...
YÜZDE 40 MASADA
Komisyonun çalışmaları sonucunda yapılacak yüzde 40'lık bir artış ise net asgari ücreti 11 bin 909, brüt 14 bin 11 lira seviyesine çıkaracak. Burada da işverene maliyet 16 bin 463 lirayı bulacak.
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