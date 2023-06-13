BİM indirimleri başlattı! 13-16 Haziran 2023 BİM aktüel KATALOG! Çikolata 24,50, hurma 37,50, şeker, helva, sütlü tatlı...
BİM Kurban Bayramı özel kataloğu yayımlandı. 13 Haziran'dan itibaren çikolata, şeker, hurma, helva, kahve, draje, kolonya ve daha bir çok üründe indirim uygunacağı duyuruldu. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram için hazırlık yapanlar marketlerin kataloğuna yöneldi. Bayram için çikolata, şeker almak isteyenler 13-16 Haziran 2023 BİM kataloğuna ilgi gösteriyor. İşte BİM yeni aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi.
13.06.2023 09:18 - Son Güncelleme: 13.06.2023 09:19
Marketlerin Kurban Bayramı'na özel kataloğu yayımlandı. BİM marketlerinde de Kurban Bayramı'na özel katalog hazırlandı. Çikolatadan şekere, hurmadan sütlü tatlılara bir çok çeşit ikramlık lezzetler bulunuyor. Kampanyanın 13 Haziran'da başlayacağı duyuruldu. Peki bu hafta BİM'de neler var? BİM Kurban Bayramı indirimleri neler? İşte 13-16 Haziran kataloğu.