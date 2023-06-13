BİM indirimleri başlattı! 13-16 Haziran 2023 BİM aktüel KATALOG! Çikolata 24,50, hurma 37,50, şeker, helva, sütlü tatlı...

Marketlerin Kurban Bayramı'na özel kataloğu yayımlandı. BİM marketlerinde de Kurban Bayramı'na özel katalog hazırlandı. Çikolatadan şekere, hurmadan sütlü tatlılara bir çok çeşit ikramlık lezzetler bulunuyor. Kampanyanın 13 Haziran'da başlayacağı duyuruldu. Peki bu hafta BİM'de neler var? BİM Kurban Bayramı indirimleri neler? İşte 13-16 Haziran kataloğu.