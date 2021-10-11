16 yaşından itibaren herkes bu arabayı kullanabilecek: Bu otomobil sadece 62 bin TL’ye satılıyor!

Elektrikli vasıtalar her geride bıraktığımız gün tanınmış olsa da fiyatları gereği bir hayli el yakıyor ve bu yüzden kullanıcılar daha kompakt modellere yöneliyor. Citroen'in Ami isimli modeli de tam olarak bu işlevselliği sunuyor. Hem de ehliyet zorunluluğu olmadan! İşte Citroen Ami fiyat ve özellikleri...