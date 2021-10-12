İNG bank 15.000 TL ihtiyaç kredisi! En kolay ihtiyaç kredisi hangi bankadan çekilir? Bugün çek gelecek yıl ödemeye başla!

ING Bank gereksinim kredisi veren bankalar arasında en düşük faiz seviyesini yayınlayan bankaların başında geliyor. Düşük faiz seviyesi ve basit müracaat sebebiyle nakit gereksinimi olan kişilerin en çok tercih ettiği banka 3 ay sonra ödemeli kredi veriyor. Bu anlamda şimdi kredi çeken 2022 Ocak ayında ödemeye başlıyor. ING Bank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranları 1.35'ten başlıyor.