İNG bank 15.000 TL ihtiyaç kredisi! En kolay ihtiyaç kredisi hangi bankadan çekilir? Bugün çek gelecek yıl ödemeye başla!
ING Bank özel gereksinim kredisi kampanyasını duyurdu. Sizlere 15.000 TL gereksinim kredisi alabilmek amacıyla istenilen belgeleri, aylık ödenecek tutarı, toplam geri ödemeyi, kredi tahsis ücretini ve başka verileri derledik.
ING Bank gereksinim kredisi veren bankalar arasında en düşük faiz seviyesini yayınlayan bankaların başında geliyor. Düşük faiz seviyesi ve basit müracaat sebebiyle nakit gereksinimi olan kişilerin en çok tercih ettiği banka 3 ay sonra ödemeli kredi veriyor. Bu anlamda şimdi kredi çeken 2022 Ocak ayında ödemeye başlıyor. ING Bank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranları 1.35'ten başlıyor.
Ertelemeli olarak kullanmış olduğunuz kredinizin vadesi azami 33 ay olabilmektedir. Buda kredi taksitlerinizin artacağı anlamına gelmektedir. İNG Bank vadesiz hesabınızdan, Turuncu Ekstra Programı'na katılan ve ING Banka Kartı sahibi olanlar aylık 750 TL harcama sözü vermelerine karşın bankanın belirlemiş olduğu avantajlı faiz oranı ile kredi kullanabilirler.
Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi nakit iade özelliği bankamızdan %1,35 ve altı faiz oranı ile kredi kullanan müşterilerimiz için geçerli olmayacaktır. ING Kredi noktalarından yapılan alışverişler için kullanılan kredilerde başka koşullar geçerlidir.
İNG Bank İhtiyaç Kredisi Başvurusu
Standart İNG Bank ihtiyaç kredisi SMS başvurusu için KREDİ yazıp boşluk bırakarak TC Kimlik Numaranızı yazın ve 2229'a gönderin. Kredinizin onaylanması veya onaylanmaması durumunda banka tarafından SMS ile bilgilendirilirsiniz.