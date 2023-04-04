1.6 milyon EYT’linin emekli maaş takvimi netleşti! %36 zamlı ödemeler o tarihte hesapta! Tahsis numarasına göre SSK, Bağkur’lu EYT’liler 13 gün sonra...

Bugüne kadar yapılan başvuruların yüzde 90'ından fazlasını SSK, Bağ-Kur'lular oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe müracaat etmeyenlerin çoğunun kamu çalışanları olduğunu belirterek, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor" dedi. Diğer yandan emekli olmak için başvuranların sayısı 1 milyon 600 bini aştı. Memurlar genel olarak emekliliğe SGK ve Bağ-Kur'lu kadar rağbet göstermedi.