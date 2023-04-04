1.6 milyon EYT'linin emekli maaş takvimi netleşti! %36 zamlı ödemeler o tarihte hesapta! Tahsis numarasına göre SSK, Bağkur'lu EYT'liler 13 gün sonra...
EYT maaş takvimi hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilik için başvuran EYT'lilerin sayısı 1.6 milyonu aştı. Başvurusu onaylanan ve emekliliğe hak kazananlar için ilk maaş tarihi netleşti. En düşük maaş 7.500 TL olarak yatacak. Öte yandan EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 661 bini SSK'lı, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Peki, EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? EYT maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...
04.04.2023 10:08 - Son Güncelleme: 04.04.2023 10:08
Bugüne kadar yapılan başvuruların yüzde 90'ından fazlasını SSK, Bağ-Kur'lular oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe müracaat etmeyenlerin çoğunun kamu çalışanları olduğunu belirterek, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor" dedi. Diğer yandan emekli olmak için başvuranların sayısı 1 milyon 600 bini aştı. Memurlar genel olarak emekliliğe SGK ve Bağ-Kur'lu kadar rağbet göstermedi.