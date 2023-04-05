RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 3600-5000 prim + 2000-2005-2007-2008 giriş + 50-55 yaşındakilere erken emeklilik! EYT'siz 2-5-8 yıl sigortayı geri çekecek! O kişiler de listede! Bağkur'lular 1 gün içinde...

3600-5000 prim + 2000-2005-2007-2008 giriş + 50-55 yaşındakilere erken emeklilik! EYT'siz 2-5-8 yıl sigortayı geri çekecek! O kişiler de listede! Bağkur'lular 1 gün içinde...

EYT'li dosyasının kapanmasının ardından kapsam dışında kalanlar erken emeklilik yollarını araştırmaya başladı. Emeklilikte ödeyeceğiniz prim günü ve yaş şartı önemli oluyor. Bazı hallerde emeklilik tarihi önde çekilebiliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.04.2023 08:49 - Son Güncelleme: 05.04.2023 08:49
EYT’siz 2-5-8 yıl sigortayı geri çekecek! 3600-5000 prim + 2000-2005-2007-2008 giriş + 50-55 yaşındakilere erken emeklilik! O kişiler de listede! Bağkur’lular 1 gün içinde...

Erken emeklilikle ilgili aramalar hız kazandı. EYT yasası sonrası başvurular alındı ve 1.6 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Kapsam dışında kalanlar erken emeklilik yollarını araştırmaya başladı. Ülkemizde emeklilik hakkı kazanabilmek için yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. Peki, EYT dışında nasıl erken emekli olunur? Kimler erken emeklilik hakkına sahip? İşte detaylar...

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EYT’siz 2-5-8 yıl sigortayı geri çekecek! 3600-5000 prim + 2000-2005-2007-2008 giriş + 50-55 yaşındakilere erken emeklilik! O kişiler de listede! Bağkur’lular 1 gün içinde...

EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınırken, EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik yolu gözüktü.

EYT’siz 2-5-8 yıl sigortayı geri çekecek! 3600-5000 prim + 2000-2005-2007-2008 giriş + 50-55 yaşındakilere erken emeklilik! O kişiler de listede! Bağkur’lular 1 gün içinde...

Bazı şartları yerine getirenlere erken emeklilik imkânı sunuluyor. Memurlar, 1 Ekim 2008 sonrasında erken emeklilik hakkından yararlanmaya başladı.

EYT’siz 2-5-8 yıl sigortayı geri çekecek! 3600-5000 prim + 2000-2005-2007-2008 giriş + 50-55 yaşındakilere erken emeklilik! O kişiler de listede! Bağkur’lular 1 gün içinde...

Kanuna göre 2008 yılından önce sigortalı olmuş ve en az yüzde 40 raporu olanlar ile en az yüzde 40 doğuştan engelli olan memurlar 5400 prim günü (15 yıl) ödemiş olmak şartıyla erken emekli olabiliyor.

EYT’siz 2-5-8 yıl sigortayı geri çekecek! 3600-5000 prim + 2000-2005-2007-2008 giriş + 50-55 yaşındakilere erken emeklilik! O kişiler de listede! Bağkur’lular 1 gün içinde...

Memurun engellilik oranı yüzde 49'un altındaysa en az 18 yıllık sigortalılık ve 4680 gün primleri olmak şartıyla yine yaşa takılmadan emekli olabiliyor.

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