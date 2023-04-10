RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine ilaç gibi gelecek tablo! 3 aylık %12.52 zam kesin! 7.750-8.000-8.200-8.500 TL maaş alan herkes...

16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine ilaç gibi gelecek tablo! 3 aylık %12.52 zam kesin! 7.750-8.000-8.200-8.500 TL maaş alan herkes...

Milyonlarca SSK Bağ-Kur emeklisi 2023 yılının temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına odaklandı. Enflasyon verileri ve refah payıyla yapılan hesaplamalar bu bağlamda gündemdeki yerini alıyor. Ocak ayında SSK Bağ-Kur emeklilerine yüzde 30 zam yapılmış ve büyük sevinç yaratmıştı. Nisan ayında açıklanan Mart ayı enflasyon oranları emekliye zam yolunda önemli bir veriyi daha belirledi. Milyonlarca emekli şimdi geriye kalan 3 veriyi büyük bir heyecanla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre yeni emekli maaşı netlik kazanacak.

10.04.2023 10:35 - Son Güncelleme: 10.04.2023 10:35
16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine ilaç gibi gelecek tablo! 3 aylık %12.52 zam kesin! 7.750-8.000-8.200-8.500 TL maaş alan herkes...

16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine ilaç gibi gelecek tablo! 3 aylık %12.52 zam kesin! 7.750-8.000-8.200-8.500 TL maaş alan herkes... Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı için heyecanlı geri sayım başladı. Nisan ayında açıklanan Mart ayı enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirlemek adına önemli bir veriyi daha ortaya koydu. Açıklanacak son 3 oran emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirlemek adına önemli bir veri olarak kullanılacak. eriye sadece Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileri kaldı. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak.

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16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine ilaç gibi gelecek tablo! 3 aylık %12.52 zam kesin! 7.750-8.000-8.200-8.500 TL maaş alan herkes...

ZAM YOLUNDA İLK ÜÇ ORAN BELLİ OLDU

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan emekliler ve memurlar ile işçiler için zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı.

16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine ilaç gibi gelecek tablo! 3 aylık %12.52 zam kesin! 7.750-8.000-8.200-8.500 TL maaş alan herkes...

Mart ayı enflasyon verisi ile birlikte 2023 yılının ilk üç ayı için oluşan oran da ortaya çıkmış oldu.

16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine ilaç gibi gelecek tablo! 3 aylık %12.52 zam kesin! 7.750-8.000-8.200-8.500 TL maaş alan herkes...

6 ay sonunda emekliler ve memurlar ile asgari ücretlilerin alacağı zam oranları da belirlenecek.

16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine ilaç gibi gelecek tablo! 3 aylık %12.52 zam kesin! 7.750-8.000-8.200-8.500 TL maaş alan herkes...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Bu oran hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerini hem de memurlar ile Emekli Sandığı emeklilerini ilgilendiriyor.

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