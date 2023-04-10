16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine ilaç gibi gelecek tablo! 3 aylık %12.52 zam kesin! 7.750-8.000-8.200-8.500 TL maaş alan herkes... Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı için heyecanlı geri sayım başladı. Nisan ayında açıklanan Mart ayı enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirlemek adına önemli bir veriyi daha ortaya koydu. Açıklanacak son 3 oran emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirlemek adına önemli bir veri olarak kullanılacak. eriye sadece Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileri kaldı. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak.