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700 BİN İŞÇİ İÇİN PAZARLIK 'ZAM'ANI! 14 Nisan'da kimler ödeme alacak? İşveren ne teklif etti?

Kamu işçileri için bu hafta büyük önem taşıyor. 2 yıllık zam oranlarının belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bu hafta devam ederken, 13 günlük ikramiyeleri de ödenecek. Pazarlıklarda kilit noktayı taban ücret ve yüzdelik zam oluşturuyor. Peki işçilerin taleplerine karşı işverenden hangi teklif geldi? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
10.04.2023 13:19 - Son Güncelleme: 10.04.2023 13:19
700 BİN İŞÇİ İÇİN PAZARLIK ’ZAM’ANI! 14 Nisan’da kimler ödeme alacak? İşveren ne teklif etti?

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçi için toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli haftaya girildi. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yetkilileri pazarlıkta belirli bir noktaya geldi. İşçi ve işveren temsilcilerinin, ikramiyenin de aralarında olduğu pek çok konuda mutabık kaldığı belirtilirken, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlık ise sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
700 BİN İŞÇİ İÇİN PAZARLIK ’ZAM’ANI! 14 Nisan’da kimler ödeme alacak? İşveren ne teklif etti?

TABAN AYLIK MASADA

İşçi tarafının aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken, TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu. İşçi ve işveren tarafı, müzakereler kapsamında, kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta tekrar bir araya gelecek.

700 BİN İŞÇİ İÇİN PAZARLIK ’ZAM’ANI! 14 Nisan’da kimler ödeme alacak? İşveren ne teklif etti?

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA DA İKRAMİYE

Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde 'aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi' yer alıyor.

700 BİN İŞÇİ İÇİN PAZARLIK ’ZAM’ANI! 14 Nisan’da kimler ödeme alacak? İşveren ne teklif etti?

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor. Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediliyor.

700 BİN İŞÇİ İÇİN PAZARLIK ’ZAM’ANI! 14 Nisan’da kimler ödeme alacak? İşveren ne teklif etti?

BU HAFTA ÖDEME YAPILIYOR

Pazarlık görüşmeleri sürerken, 700 bin kamu işçisine 13 günlük ikramiye ödemesi de bu hafta ödeniyor. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.

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