16 Mayıs 2023 canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Seçim sonrası ALTIN FİYATLARI | Altın artacak mı? Uzmanlardan uyarı! " 1-2 hafta sakın ..."
Seçim sonrası altın fiyatları için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında gram altın ne kadar ve altın artacak mı soruları yer alıyor. Peki, 16 Mayıs 2023 altın artacak mı? İşte detaylar...
16 Mayıs 2023 altın fiyatları için araştırmalar hızlandı. Altın yatırımcıları seçim sonra altının ilk tepkisini merak ediyor. Altını olan veya alım yapmak isteyenler ise altın içn en uygun alış ve satış tarihini sorguluyor. Seçim sonrası ilk günde altın kuru ilk geri dönüşü verdi. Fed Başkanı Jerome Powell faiz politikası için veri odaklı olacaklarını söyledi. ABD'de son açıklanan ekonomik veriler piyasalarda yönü tayin etti. Peki, altın fiyatları artacak mı? İşte canlı altın kuru ve tüm merak edilenler...
ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Altın fiyatları seçim öncesi haftayı düşüşle kapatmıştı. ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizlik altının ons fiyatını baskılıyor.
GRAM ALTIN TERS KÖŞE YAPACAK
Haftalardır yükselişte olan ve rekor üstüne rekor kıran gram altında seçim sonrası için uyaran İslam Memiş, çok farklı bir tablonun görülebileceğini vurguladı. Altın ve gümüş tarafında negatif görünüm olduğunu belirten Memiş, "Ons altında 1.910-21,80 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyorum. Gram tarafı oldukça yüksek olduğundan o tarafta da sert düşüşler bekliyorum" diyerek yatırımcıları uyardı.