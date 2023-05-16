16 Mayıs 2023 canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Seçim sonrası ALTIN FİYATLARI | Altın artacak mı? Uzmanlardan uyarı! " 1-2 hafta sakın ..."

16 Mayıs 2023 altın fiyatları için araştırmalar hızlandı. Altın yatırımcıları seçim sonra altının ilk tepkisini merak ediyor. Altını olan veya alım yapmak isteyenler ise altın içn en uygun alış ve satış tarihini sorguluyor. Seçim sonrası ilk günde altın kuru ilk geri dönüşü verdi. Fed Başkanı Jerome Powell faiz politikası için veri odaklı olacaklarını söyledi. ABD'de son açıklanan ekonomik veriler piyasalarda yönü tayin etti. Peki, altın fiyatları artacak mı? İşte canlı altın kuru ve tüm merak edilenler...