Emeklilikte seçim sonrası adımı! EYT Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli yaş, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı hepsi listede! Meclis tarihi...
Seçimlerin ardından yeni emeklilik sistemi gündeme geldi. Ekonomi ajandası oluşturuldu. Böylelikle çalışma hayatı kapsamında bir sürü yenilikler sıraya konuldu. Peki, yeni emeklilik reformu ne zaman geçerli olacak? Bağkur prim indirimi ne zaman yürürlüğe girecek? EYT'de staj ve çıraklık sigortası kapsama alınacak mı? İşte detaylar...
16.05.2023 09:15 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:16
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından emeklilik ve ekonomi alanında yeni yol haritası belirleniyor. Meclis'te kurulacak hükümetin, ekonomi takvimi ise şimdiden hazır. Yeni dönemde de emekli, memur, işçi, asgari ücretlileri sağlam destekler bekliyor. Öte yandan ev hanımları, esnaf ve kiracılar için de yeni düzenlemeler yolda. Bu kapsamda en merak edilenler arasında staj ve çıraklık yer aldı. Peki, staj ve çıraklık sigortası kapsama alınacak mı? İşte detaylar...