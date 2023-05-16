Emeklilikte seçim sonrası adımı! EYT Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli yaş, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı hepsi listede! Meclis tarihi...

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından emeklilik ve ekonomi alanında yeni yol haritası belirleniyor. Meclis'te kurulacak hükümetin, ekonomi takvimi ise şimdiden hazır. Yeni dönemde de emekli, memur, işçi, asgari ücretlileri sağlam destekler bekliyor. Öte yandan ev hanımları, esnaf ve kiracılar için de yeni düzenlemeler yolda. Bu kapsamda en merak edilenler arasında staj ve çıraklık yer aldı. Peki, staj ve çıraklık sigortası kapsama alınacak mı? İşte detaylar...