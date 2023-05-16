Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emeklilikte seçim sonrası adımı! EYT Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli yaş, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı hepsi listede! Meclis tarihi...

Emeklilikte seçim sonrası adımı! EYT Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli yaş, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı hepsi listede! Meclis tarihi...

Seçimlerin ardından yeni emeklilik sistemi gündeme geldi. Ekonomi ajandası oluşturuldu. Böylelikle çalışma hayatı kapsamında bir sürü yenilikler sıraya konuldu. Peki, yeni emeklilik reformu ne zaman geçerli olacak? Bağkur prim indirimi ne zaman yürürlüğe girecek? EYT'de staj ve çıraklık sigortası kapsama alınacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
16.05.2023 09:15 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:16
Emeklilikte seçim sonrası adımı! EYT Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli yaş hesabı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil hepsi listede! Meclis’te son söz! 5000 prim, 50-55 yaş kıskacı...

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından emeklilik ve ekonomi alanında yeni yol haritası belirleniyor. Meclis'te kurulacak hükümetin, ekonomi takvimi ise şimdiden hazır. Yeni dönemde de emekli, memur, işçi, asgari ücretlileri sağlam destekler bekliyor. Öte yandan ev hanımları, esnaf ve kiracılar için de yeni düzenlemeler yolda. Bu kapsamda en merak edilenler arasında staj ve çıraklık yer aldı. Peki, staj ve çıraklık sigortası kapsama alınacak mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilikte seçim sonrası adımı! EYT Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli yaş hesabı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil hepsi listede! Meclis’te son söz! 5000 prim, 50-55 yaş kıskacı...

Yeni hükümetin ana gündemi ekonomi olacak.

Emeklilikte seçim sonrası adımı! EYT Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli yaş hesabı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil hepsi listede! Meclis’te son söz! 5000 prim, 50-55 yaş kıskacı...

Asgari ücretliler, memur ve emekliye zam, esnaf ile çiftçinin prim yükünün hafifletilmesi, ev kadınlarına emeklilik, 2024 bütçesi öncelikli olacak.

Emeklilikte seçim sonrası adımı! EYT Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli yaş hesabı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil hepsi listede! Meclis’te son söz! 5000 prim, 50-55 yaş kıskacı...

Seçimin ardından ekonomide, çalışma hayatında ve sosyal güvenlik alanında yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile yaşama geçirilecek. İşte atılacak önemli adımlar...

Emeklilikte seçim sonrası adımı! EYT Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli yaş hesabı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil hepsi listede! Meclis’te son söz! 5000 prim, 50-55 yaş kıskacı...

Yeni kurulacak Meclis ve hükümetin ekonomi gündemi bir hayli yoğun olacak.

SON DAKİKA