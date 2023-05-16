16 Mayıs 2023 CANLI DOLAR, EURO, ALTIN KURU! DOLAR NE KADAR? 1 dolar güncel ALIŞ-SATIŞ fiyatı! Dolar kaç TL? 15 Mayıs DÖVİZ kuru...
Dolar ne kadar sorusu sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Seçimin sona ermesiyle en sık aratılan dolar kuru için en güncel verileri sizler için derledik. İşte 16 Mayıs 2023 canlı dolar, euro kuru...
16.05.2023 10:04 - Son Güncelleme: 16.05.2023 10:04
16 Mayıs 2023 itibariyle vatandaşlar altın ve dolar kuru hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren arama motorlarına yönelenler dolar ne kadar ve 1 dolar kaç TL sorusuna cevap aramaya başladı. Seçim haftası sonrası döviz kurunun nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Peki, 1 dolar kaç TL? Dolar ne kadar? İşte 16 Mayıs 2023 Pazartesi canlı dolar kuru...