16 Mayıs 2023 CANLI DOLAR, EURO, ALTIN KURU! DOLAR NE KADAR? 1 dolar güncel ALIŞ-SATIŞ fiyatı! Dolar kaç TL? 15 Mayıs DÖVİZ kuru...

16 Mayıs 2023 itibariyle vatandaşlar altın ve dolar kuru hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren arama motorlarına yönelenler dolar ne kadar ve 1 dolar kaç TL sorusuna cevap aramaya başladı. Seçim haftası sonrası döviz kurunun nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Peki, 1 dolar kaç TL? Dolar ne kadar? İşte 16 Mayıs 2023 Pazartesi canlı dolar kuru...