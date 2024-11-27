Sıfır kilometre araba almanın maliyeti giderek artıyor. Bu noktada bütçesini aşmadan araç sahibi olmak isteyenler için Fiat'tan fırsat dolu bir haber var! Özellikle günlük kullanım için uygun fiyatlı ve pratik araç arayanlara hitap eden Fiat Fiorino Cargo modeli için marka oldukça cazip bir teklif sunuyor. Kampanyaya dair detaylar ise şöyle...

DÜŞÜK BÜTÇELİ CAZİP FIRSAT Fiat Fiorino, Türkiye'de üretilen ve ekonomik avantajlarıyla dikkat çeken bir model. Yüksek vergiler ve gümrük masraflarından muaf olması sayesinde Fiat Fiorino Cargo uygun fiyatlarla alıcılarına sunuluyor. Eğer siz de sıfır bir araç arıyorsanız ve bütçeniz kısıtlıysa bu araç tam size göre diyebiliriz.

SATIŞ FİYATI: 758.900 TL Marka tarafından Fiorino Cargo modeli için Ocak 2024 fiyatı 758.900 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu fiyata özel indirim ve ödeme kolaylıkları ile çok daha cazip bir fırsat sunuluyor.

PEŞİNAT 158 bin 900 TL Bütçesi sınırlı olanlar için, Fiat önemli bir ödeme kolaylığı sağlıyor. Aracın peşinatı sadece 158.900 TL olarak belirlenmiş. Kalan tutar ise uygun faiz oranlarıyla kredi ile alınabiliyor, bu da aracı almak isteyenler için büyük bir avantaj yaratıyor.