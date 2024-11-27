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158 Bin 900 TL nakit param var diyenlere Fiat'tan sıfır araba!

Sıfır kilometre araba sahibi olmak isteyenlere FİAT avantajlı bir kampanya sunuyor. 158 bin 900 TL peşin ödemek kaydıyla yeni yıla araba sahibi olarak girmek mümkün. İşte kampanyaya ve modele dair detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 16:33 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 16:33
158 Bin 900 TL nakit param var diyenlere Fiat’tan sıfır araba!

Sıfır kilometre araba almanın maliyeti giderek artıyor. Bu noktada bütçesini aşmadan araç sahibi olmak isteyenler için Fiat'tan fırsat dolu bir haber var! Özellikle günlük kullanım için uygun fiyatlı ve pratik araç arayanlara hitap eden Fiat Fiorino Cargo modeli için marka oldukça cazip bir teklif sunuyor. Kampanyaya dair detaylar ise şöyle...

158 Bin 900 TL nakit param var diyenlere Fiat’tan sıfır araba!

DÜŞÜK BÜTÇELİ CAZİP FIRSAT

Fiat Fiorino, Türkiye'de üretilen ve ekonomik avantajlarıyla dikkat çeken bir model. Yüksek vergiler ve gümrük masraflarından muaf olması sayesinde Fiat Fiorino Cargo uygun fiyatlarla alıcılarına sunuluyor. Eğer siz de sıfır bir araç arıyorsanız ve bütçeniz kısıtlıysa bu araç tam size göre diyebiliriz.

158 Bin 900 TL nakit param var diyenlere Fiat’tan sıfır araba!

SATIŞ FİYATI: 758.900 TL

Marka tarafından Fiorino Cargo modeli için Ocak 2024 fiyatı 758.900 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu fiyata özel indirim ve ödeme kolaylıkları ile çok daha cazip bir fırsat sunuluyor.

158 Bin 900 TL nakit param var diyenlere Fiat’tan sıfır araba!

PEŞİNAT 158 bin 900 TL

Bütçesi sınırlı olanlar için, Fiat önemli bir ödeme kolaylığı sağlıyor. Aracın peşinatı sadece 158.900 TL olarak belirlenmiş. Kalan tutar ise uygun faiz oranlarıyla kredi ile alınabiliyor, bu da aracı almak isteyenler için büyük bir avantaj yaratıyor.

158 Bin 900 TL nakit param var diyenlere Fiat’tan sıfır araba!

Ödeme kolaylığı sunuyor

Fiat'ın sunduğu bu kampanya, sadece ekonomik bir araç arayanlar için değil aynı zamanda ödeme kolaylığı talep eden kullanıcılar için de önemli bir fırsat sunuyor.

158 Bin 900 TL nakit param var diyenlere Fiat’tan sıfır araba!

Bütçe dostu ve pratik bir seçim

Eğer bütçeniz sınırlıysa ve pratik bir araç arıyorsanız Fiat Fiorino Cargo ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir seçenek!

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