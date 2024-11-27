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50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler 12 ay, 24 ay, 36 ay vadelerde kaç TL faiz ödüyorlar? Banka banka faiz tablosu

Yılbaşından önce eksiklerini tamamlamak isteyenler ihtiyaç kredilerini ve faiz oranlarını araştırıyor. Peki ihtiyaç kredisinde güncel faiz ve geri ödeme koşullarına ilişkin bankalarda son durum ne? İşte banka banka 50 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödeme koşulları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 17:11 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 17:11
50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler 12 ay, 24 ay, 36 ay vadelerde kaç TL faiz ödüyorlar? Banka banka faiz tablosu

İhtiyaç kredisi, bireysel finansman ihtiyacı olan vatandaşlar için en hızlı çözümlerden biri olmaya devam ediyor. 50 bin TL tutarında kredi kullanmak isteyenler, hem faiz oranlarını hem de geri ödeme koşullarını dikkatle inceliyor. Bankaların sunduğu faiz oranları, kredi türüne ve vadeye göre değişiklik gösterse de ortalama faiz oranları yıl bazında güncelleniyor. Peki 50 bin TL ihtiyaç kredisinin banka banka faiz oranı nedir? İşte Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank ve Yapıkredi güncel faiz tablosu...

50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler 12 ay, 24 ay, 36 ay vadelerde kaç TL faiz ödüyorlar? Banka banka faiz tablosu

AKBANK

Kredi Tutarı
50.000 TL

Aylık Faiz Oranı
% 4,33

Toplam Ödeme
70.405 TL

Aylık Taksit Tutarı (12 ay)
5.843 TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler 12 ay, 24 ay, 36 ay vadelerde kaç TL faiz ödüyorlar? Banka banka faiz tablosu

İŞ BANKASI

Kredi Tutarı
50.000 TL

Aylık Faiz Oranı
% 4,35

Toplam Ödeme
70.506 TL

Aylık Taksit Tutarı (12 ay)
5.852 TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler 12 ay, 24 ay, 36 ay vadelerde kaç TL faiz ödüyorlar? Banka banka faiz tablosu

GARANTİ BBVA

Kredi Tutarı
50.000 TL

Aylık Faiz Oranı
% 4,37

Toplam Ödeme
70.607 TL

Aylık Taksit Tutarı (12 ay)
5.860 TL

YAPIKREDİ

Kredi Tutarı
50.000 TL

Aylık Faiz Oranı
% 5,49

Toplam Ödeme
76.424 TL

Aylık Taksit Tutarı (12 ay)
6.341 TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler 12 ay, 24 ay, 36 ay vadelerde kaç TL faiz ödüyorlar? Banka banka faiz tablosu

HALKBANK

Kredi Tutarı
50.000 TL

Aylık Faiz Oranı
% 5,25

Toplam Ödeme
75.126 TL

Aylık Taksit Tutarı (12 ay)
6.237 TL

ZİRAAT BANKASI

Kredi Tutarı
50.000 TL

Aylık Faiz Oranı
% 4,54

Toplam Ödeme
71.470 TL

Aylık Taksit Tutarı (12 ay)
5.932 TL

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