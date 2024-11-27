50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler 12 ay, 24 ay, 36 ay vadelerde kaç TL faiz ödüyorlar? Banka banka faiz tablosu

İhtiyaç kredisi, bireysel finansman ihtiyacı olan vatandaşlar için en hızlı çözümlerden biri olmaya devam ediyor. 50 bin TL tutarında kredi kullanmak isteyenler, hem faiz oranlarını hem de geri ödeme koşullarını dikkatle inceliyor. Bankaların sunduğu faiz oranları, kredi türüne ve vadeye göre değişiklik gösterse de ortalama faiz oranları yıl bazında güncelleniyor. Peki 50 bin TL ihtiyaç kredisinin banka banka faiz oranı nedir? İşte Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank ve Yapıkredi güncel faiz tablosu...
AKBANK
Kredi Tutarı
50.000 TL
Aylık Faiz Oranı
% 4,33
Toplam Ödeme
70.405 TL
Aylık Taksit Tutarı (12 ay)
5.843 TL
İŞ BANKASI
Kredi Tutarı
50.000 TL
Aylık Faiz Oranı
% 4,35
Toplam Ödeme
70.506 TL
Aylık Taksit Tutarı (12 ay)
5.852 TL
GARANTİ BBVA
Kredi Tutarı
50.000 TL
Aylık Faiz Oranı
% 4,37
Toplam Ödeme
70.607 TL
Aylık Taksit Tutarı (12 ay)
5.860 TL
YAPIKREDİ
Kredi Tutarı
50.000 TL
Aylık Faiz Oranı
% 5,49
Toplam Ödeme
76.424 TL
Aylık Taksit Tutarı (12 ay)
6.341 TL