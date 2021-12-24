%15.7 zam kesede! Memur ve emekli maaşları için kritik viraj! 2022'de düşük maaş alan kalmayacak! Ek maaş, refah payı...
Memur ve emekli maaşları için son aşamalara gelinmeye başlandı. Yaklaşık 17 milyon vatandaşın gözü kulağı maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı verilerle, yeni yılda memur ve emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte 15.7 seviyelerinde zam alacağına işaret ediyor. Zam artışıyla birlikte ek ödemeler de artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı gibi konular konuşulmuştu. Peki, 2022'de memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler haberimizde!
%15.7 zam kesede! Memur ve emekli maaşları için kritik viraj! 2022'de düşük maaş alan kalmayacak! Ek zam, refah payı... Asgari ücret zammının ardından gözler memur ve memur emekli maaşlarında son duruma çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin gözü 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla, verilecek enflasyon farkı oranı da belli olacak. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı gibi konular masaya yatırıldı. İşte son durum...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor. Zamla birlikte ek ödemeler de artacak.