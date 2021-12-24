%15.7 zam kesede! Memur ve emekli maaşları için kritik viraj! 2022’de düşük maaş alan kalmayacak! Ek maaş, refah payı...

%15.7 zam kesede! Memur ve emekli maaşları için kritik viraj! 2022'de düşük maaş alan kalmayacak! Ek zam, refah payı... Asgari ücret zammının ardından gözler memur ve memur emekli maaşlarında son duruma çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin gözü 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla, verilecek enflasyon farkı oranı da belli olacak. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı gibi konular masaya yatırıldı. İşte son durum...