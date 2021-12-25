Renault, Opel, Dacia, Ford... Dolar çakıldı! 100.000 TL’ye kadar alabilirsiniz! Bu bankalar düşük faizle taşıt kredisi veriyor!

Sıfır ve ikinci el araç satın alımları için en uygun kredi faiz oranlarına sahip bankalar ise kısaca şu şekildedir:

• Akbank 0 Km Araç Kredisi Faiz Oranı: %2,15

• İş Bankası 0 Km Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,75

• Garanti Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %2,27

• Garanti BBVA 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %2,32

• QNB Finansbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,85