17 milyon kişi için yüzde 15 zam kapıda! Emekli ve memur maaşları belli oluyor! İşte güncel hesaplamalar
17 milyon vatandaşın gözü kulağı artık bu rakamlara çevrildi. Emekli maaşı ve memur maaşları belli olmaya başlıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor. Zamla birlikte ek ödemeler de artacak.
24.12.2021 07:05
- Son Güncelleme: 24.12.2021 07:05
Yaklaşık 13 milyon emeklinin zammı ve 4 milyondan fazla memurun alacağı fark 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile netleşecek.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ederken zam trafiği de hızlandı.
EK ZAM 15 OCAK TARİHİNE YETİŞECEK
SABAH'ta yer alan habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı.