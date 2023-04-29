15.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisini neşelendirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı dahil promosyonla 3’lü gelir kapısı! 1999 öncesi 2000 sonrası maaş alan herkes...

Temmuz 2023'te emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak olan zam tutarı, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verileri tek tek açıklanınca netlik kazanacak. Maaşa yapılacak olan zam tutarı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Bu kapsamda nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin belli olması gerekiyor.