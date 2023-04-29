15.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisini neşelendirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı dahil promosyonla 3'lü gelir kapısı! 1999 öncesi 2000 sonrası maaş alan herkes...
Milyonlarca emeklinin ikinci zamlı maaşı temmuz ayında belli olacak. SSK Bağ-Kur emeklileri, milyonlarca emekli arasında zam oranlarını merakla bekliyor. Son açıklanan Mart ayı enflasyon oranları emekli maaşlarına yapılacak olan son zam oranını işaret ediyor. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılan SSK Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayındaki zam oranı büyük bir merak konusu oluyor. Öte yandan bankalar tarafından başlatılan 8.500-9.000-10.000 TL promosyon ödemesiyle henüz parasını almayanlar ek bir gelire daha kavuşacak.
Temmuz 2023'te emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak olan zam tutarı, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verileri tek tek açıklanınca netlik kazanacak. Maaşa yapılacak olan zam tutarı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Bu kapsamda nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin belli olması gerekiyor.
TEMMUZ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Başta emekliler ve memurlar olmak üzere tüm çalışanlar için yılın ikinci maaş artışı Temmuz ayında yapılacak.
Emekli ve kamu çalışanları için yapılacak artışlar ile asgari ücretin yeniden belirlenmesi özel sektör çalışanlarının da gelirlerine yansımış olacak.