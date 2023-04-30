Gençler ve öğrenciler vergisiz alacak! Cep telefonu ve bilgisayarda sıfır ÖTV müjdesi! Örnek hesaplamayla 11.000 TL'lik telefon en az...

14 Mayıs genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Türkiye'nin ikinci yüzyılı öncesi büyük öneme sahip bu seçimlerde AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençlere yönelik çok önemli maddeler bulunuyor. AK Parti seçim beyannamesinde 10 GB ücretsiz internetten ve ÖTV'siz telefon ve bilgisayar ediniminde tek seferlik vergi muafiyeti gibi önemli maddeler yer alıyor.