Gençler ve öğrenciler vergisiz alacak! Cep telefonu ve bilgisayarda sıfır ÖTV müjdesi! Örnek hesaplamayla 11.000 TL'lik telefon en az...
Cep telefonu ve bilgisayarda sıfır ÖTV müjdesi! Gençler ve öğrenciler vergisiz alacak. Gençlere yönelik ücretsiz internet erişimi, cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti, yeni evli çiftlere faizsiz kredi gibi imkanlar bulunuyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan bu maddeler gençlerde büyük sevince neden oldu.
30.04.2023 12:19 - Son Güncelleme: 30.04.2023 12:20
14 Mayıs genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Türkiye'nin ikinci yüzyılı öncesi büyük öneme sahip bu seçimlerde AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençlere yönelik çok önemli maddeler bulunuyor. AK Parti seçim beyannamesinde 10 GB ücretsiz internetten ve ÖTV'siz telefon ve bilgisayar ediniminde tek seferlik vergi muafiyeti gibi önemli maddeler yer alıyor.
GENÇLERE MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE GELİYOR
Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak.