15.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine torba dolusu müjde! Yaz ayları için çifte duyuru yapıldı! 4 aylık enflasyon farkı+refah payı+seyyanen zam...
Türkiye'deki emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı temmuz ayında belli olacak. Bu kapsamda zam yolunda veriler tek tek belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından zamlı maaşlar noktası virgülüne hesaplanıyor. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını işaret edecek.
04.05.2023 08:55 - Son Güncelleme: 04.05.2023 08:55
Nisan ayı TÜİK enflasyon oranları için geri sayım sona erdi. Milyonlarca emekli temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Dün zam yolunda bir veri daha belli oldu. Emekliler haziran ayında bir bayram ikramiyesi alacak, temmuz ayında da zamlı maaşlarını öğrenecek. Böylece yaz aylarına çifte kazançla girmiş olacak.
TEMMUZ AYINDA YENİ DÜZENLEME GELİYOR
Temmuz ayında asgari ücret, emekliler ve kamu çalışanlarının tamamını kapsayan düzenleme yapılacak.
6 AYLIK VERİ...
Bu dönemde yapılacak zam oranını ise Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak 6 aylık oran belirleyecek.