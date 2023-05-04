15.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine torba dolusu müjde! Yaz ayları için çifte duyuru yapıldı! 4 aylık enflasyon farkı+refah payı+seyyanen zam...

Nisan ayı TÜİK enflasyon oranları için geri sayım sona erdi. Milyonlarca emekli temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Dün zam yolunda bir veri daha belli oldu. Emekliler haziran ayında bir bayram ikramiyesi alacak, temmuz ayında da zamlı maaşlarını öğrenecek. Böylece yaz aylarına çifte kazançla girmiş olacak.