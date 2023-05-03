Brent petrol 75,8 dolar AKARYAKITA DEV indirim! Bu gece gözleriniz fal taşı gibi açılacak! 18 TL! 3 Mayıs MOTORİN, BENZİN fiyatları: Shell, BP...
Akaryakıta dev indirim geliyor, bu gece gözlerinizi iyi açın! Motorin fiyatlarında 14 ay sonra bir ilk yaşanacak! Brent petrol deyim yerindeyse çakıldı! Bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatları 18 lira seviyelerine gerileyecek. Böylelikle 2022 yılının Mart ayından sonra bu ay sürücüler motorinde en düşük seviyeleri görecek. Perşembe (yarın) gününden itibaren vatandaşlar indirimli alacak. İşte son dakika 3 Mayıs 2023 akaryakıt pompa satış fiyatları: Benzin, motorin, LPG! Shell, BP, Petrol Ofisi...
03.05.2023 09:48 - Son Güncelleme: 03.05.2023 09:48
Brent petroldaki dalgalanmalar motorin ve benzin fiyatlarındabelirleyici olmaya devam ediyor. Benzin indiriminden sonra bu kez motorin fiyatları değişecek. 1 liranın üzerinde indirim uygulanacak. Milyonlarca sürücüye müjde! İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde 4 Mayıs'tan itibaren litresi o fiyattan satılacak. Bu gece onay geliyor! Peki akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte güncel 3 Mayıs 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları ve indirim duyurusu hakkında detaylar...
BRENT PETROL 80 DOLAR ALTINA DÜŞTÜ!
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,5 azalışla 75,8 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatları için güzel haber geldi.