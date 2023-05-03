Brent petrol 75,8 dolar AKARYAKITA DEV indirim! Bu gece gözleriniz fal taşı gibi açılacak! 18 TL! 3 Mayıs MOTORİN, BENZİN fiyatları: Shell, BP...

Brent petroldaki dalgalanmalar motorin ve benzin fiyatlarındabelirleyici olmaya devam ediyor. Benzin indiriminden sonra bu kez motorin fiyatları değişecek. 1 liranın üzerinde indirim uygulanacak. Milyonlarca sürücüye müjde! İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde 4 Mayıs'tan itibaren litresi o fiyattan satılacak. Bu gece onay geliyor! Peki akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte güncel 3 Mayıs 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları ve indirim duyurusu hakkında detaylar...