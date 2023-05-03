EMEKLİYE - EYT’LİYE 4 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı maaşlar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisi...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı için ipucu geldi. 4 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 15.21 çıktı. Geriye 2 veri kaldı. Bu veri merakla beklenirken, çıkacak orandan emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Peki maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...
03.05.2023 10:08 - Son Güncelleme: 03.05.2023 10:16
Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak emeklilere, ayrıca refah payı ve maaşları 7 bin 500 liranın üstündeyse ek zam yapılması gündemde. Artışlar merakla beklenirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle önemli bir ipucu geldi.