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EMEKLİYE - EYT’LİYE 4 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı maaşlar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı için ipucu geldi. 4 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 15.21 çıktı. Geriye 2 veri kaldı. Bu veri merakla beklenirken, çıkacak orandan emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Peki maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...

takvim.com.tr
Çığıl Ön Yener
03.05.2023 10:08 - Son Güncelleme: 03.05.2023 10:16
EMEKLİYE - EYT’LİYE 4 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı maaşlar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak emeklilere, ayrıca refah payı ve maaşları 7 bin 500 liranın üstündeyse ek zam yapılması gündemde. Artışlar merakla beklenirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle önemli bir ipucu geldi.

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EMEKLİYE - EYT’LİYE 4 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı maaşlar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 çıkmıştı. Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 2.39 geldi. Böylece ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti.

EMEKLİYE - EYT’LİYE 4 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı maaşlar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.21 çıktı. Geriye 2 veri daha kaldı. Bu verilerin açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak. Emekliler, 3 Temmuz'da maaşların ne kadar artacağını öğrenecek.

EMEKLİYE - EYT’LİYE 4 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı maaşlar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

KADEMELİ ARTIŞ OLACAK

6 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı belli olurken, buna bir refah payı da eklenmesi bekleniyor. Ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere bir ek artış gündemde.

EMEKLİYE - EYT’LİYE 4 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı maaşlar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri maaşlar için bir kademeli zam devreye alınacak. Bu iyileştirmelerin de yasal düzenleme yapılarak aynı ay maaşlara yansıtılması planlanıyor.

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