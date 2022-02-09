15.000 TL'nin net kazancı 718,36 TL! Bankalardan Şubat 92 günlük vadeli mevduat faiz bombası! En yüksek faizle paranızı katladıkça katlayın
92 günlük vadeli mevduat hesaplarından en yüksek mevduat getirisini elde etmek isteyenlere güzel haber az önce geldi. 92 günlük vadeli mevduat 15.000 TL'ye ne kadar kazanç sağlar? Parasını bankada tutarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel mevduat faiz oranlarını öğrenmek istiyor. 2022 Şubat ayında en yüksek faiz oranını uygulayan bankalar arasında Odeabank, Denizbank, AlternatifBank yer aldı. İşte birikimlerini 92 günlük vade ve yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlere bankaların cazip fırsatları...
09.02.2022 15:38
- Son Güncelleme: 09.02.2022 15:38
Yastık altında ve ya bankada köşede duran parasını değerlendirmek isteyenler için harekete geçildi! Parasını katlamak isteyen vatandaşlar bankaların sunduğu fırsatlara yöneliyor. 15.000 TL birikimi olanlar parasını vadeli mevduat hesabına yatırdığında 92 gün sonunda ne kadar kazanç elde edeceğini araştırıyor. Bankalar 92 günlük mevduat faiz oranlarını güncelledi. Oranlar sık sık yenilenirken şubay ayının ikinci haftasında sunulan yeni faiz oranlarını bankalara göre liste halinde haberimizde yer verdik. İşte 15.000 TL'nin 92 günlük kazancına dair tablo...