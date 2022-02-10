2008 tarihi kritik: 3 maaş mislinde destek verilecek! Bağkur, SGK SSK emeklisine 12 bin 760 TL ödenecek! SGK'ya başvuran alıyor...

Her birey bir gün emekli olmayı hayal ediyor. Bilindiği üzere emeklilik için 3 şart bulunuyor. Yıl, yaş ve prim koşullarını yerine getirenler emeklilik hakkına kavuşuyor. 2 şartı sağlayıp primi eksik olanlar için avans imkanı sunuluyor. Avans alıp primini ödeyen kişiler 1 hafta - 10 gün içerisinde emekli maaşına kavuşuyor. Bunun için SGK'ya dilekçe ile başvurmak mümkün. 12 bin 760 liraya varan oranlarla avans veriliyor. Peki, kim ne kadar avans alacak? İşte konu hakkında detaylar...