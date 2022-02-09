14,95 TL fiyatı ile yarın A101’lerde satışta olacak! A101 aktüel ürünler kataloğu 10 Şubat! Peynir, kaymak, çay, turşu indirimi...

Yarın A101 şubelerine gidecek olan vatandaşlar şimdiden A101 aktüel ürünler kataloğu 10 Şubat kataloğunu inceleyerek alacaklarının listesini yapmak istiyor. Peynir, kaymak, çay, turşu gibi gıda ürünleri çeşitlerinde uygun fiyat var ve tek poşet yetmeyecek. Soffio çocuk bezi çeşitleri 89,90 TL, pamuklu battaniye çift kişilik 69,90 TL, tuşlu org 549 TL, kahvaltı seti 36 parça 699,95 TL'den alıcı bulacak. A101'de yarın satışa çıkacak ürünleri haberimizden inceleyebilir, alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.