14,95 TL fiyatı ile yarın A101’lerde satışta olacak! A101 aktüel ürünler kataloğu 10 Şubat! Peynir, kaymak, çay, turşu indirimi...
En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan A101'lerde 14,95 TL fiyatı ile Eker probiyotik yogurt 900 gram yarın satışta olacak. A101 aktüel ürünler kataloğu 10 Şubat yayınlanır yayınlanmaz oldukça merak edildi ve hemen incelenmeye başlandı. Her Perşembe birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan A101 şubelerinde peynir, kaymak, çay, turşu indirimi dikkat çekerken televizyon, beyaz eşya, nevresim, oyuncak çeşitleri, terlikler, mutfak gereçleri, gardrop ve çalışma masası gibi seçenekler de bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunulacak.
09.02.2022 17:16
- Son Güncelleme: 09.02.2022 17:16
Yarın A101 şubelerine gidecek olan vatandaşlar şimdiden A101 aktüel ürünler kataloğu 10 Şubat kataloğunu inceleyerek alacaklarının listesini yapmak istiyor. Peynir, kaymak, çay, turşu gibi gıda ürünleri çeşitlerinde uygun fiyat var ve tek poşet yetmeyecek. Soffio çocuk bezi çeşitleri 89,90 TL, pamuklu battaniye çift kişilik 69,90 TL, tuşlu org 549 TL, kahvaltı seti 36 parça 699,95 TL'den alıcı bulacak. A101'de yarın satışa çıkacak ürünleri haberimizden inceleyebilir, alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.