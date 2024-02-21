15.000 TL PROMOSYON | SSK,Bağ-Kur'lu binlerce kişiye ödeniyor! En yüksek promosyon hangi bankada? Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Emeklilerin merakla beklediği Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Bankalar müşteri kazanma hırsıyla kesenin ağzını iyice açtı. Bu avantajlı kampanya sayesinde emekliler, bankalardan 15 bin liraya varan promosyon alabilme şansı elde etti. Peki emekliye en yüksek promosyonu veren banka hangisi? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti, İş Bankası, ING Bank dahil banka promosyonu tutarları...
Emekliler yeni yıla maaş zamlarıyla başladı. Memur emeklileri yüzde 49.25 zammı cebine koyarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da 11.68 puanlık refah payı ile aynı orana yükseltildi.
Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
Ancak emeklilerin kazanımları bunlarla sınırlı kalmadı. Bayram ikramiyeleri de süreci de yaklaşırken bankalarda promosyon yarışına girdi.