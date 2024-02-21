15.000 TL PROMOSYON | SSK,Bağ-Kur'lu binlerce kişiye ödeniyor! En yüksek promosyon hangi bankada? Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...

1 Emekliler yeni yıla maaş zamlarıyla başladı. Memur emeklileri yüzde 49.25 zammı cebine koyarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da 11.68 puanlık refah payı ile aynı orana yükseltildi.

2 Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.