Emeklinin artan maaşı bankaların promosyon ödemelerinde yeni seçenekler oluşturmasına kapı açtı. Bankalar 15 bin lirayı bulan promosyon ve ek fırsatlarla emeklileri maaş müşterisi yapmak istiyor. Peki; Emekliye promosyon veren bankaların alt sınırı ve üst sınırı ne? Bankaların promosyon şartları neler? Emekliye promosyon veren bankaların yarıştaki son durumunu ve konuya dair merak edilenleri A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu Mali Müşavir Hilmi Özcan A Haber canlı yayınında aktardı. İşte bankaların promosyon kampanyaları...