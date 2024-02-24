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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 11:28 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 11:27

EMEKLİ PROMOSYON 2024 HABERİ: Emekliye promosyon veren bankalar yarışa girdi! Yeni rakam: 15 Bin TL!

Emeklinin artan maaşı bankaların promosyon ödemelerinde yeni seçenekler oluşturmasına kapı açtı. Bankalar 15 bin lirayı bulan promosyon ve ek fırsatlarla emeklileri maaş müşterisi yapmak istiyor. Peki; Emekliye promosyon veren bankaların alt sınırı ve üst sınırı ne? Bankaların promosyon şartları neler? Emekliye promosyon veren bankaların yarıştaki son durumunu ve konuya dair merak edilenleri A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu Mali Müşavir Hilmi Özcan A Haber canlı yayınında aktardı. İşte bankaların promosyon kampanyaları...

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