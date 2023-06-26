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Haberler Ekonomi 15.000 TL Kurban parası verilecek! Bugün bile gidip ATM'den alabilirsiniz! Maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! Ek gelir kapısı aralandı

15.000 TL Kurban parası verilecek! Bugün bile gidip ATM'den alabilirsiniz! Maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! Ek gelir kapısı aralandı

13 milyon emekli vatandaşın Temmuz ayında zamlı maaşları büyük bir merakla bekleniyor. Emekliler, yaşadıkları heyecanla Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerinin yapıldığı haberini aldılar. Bu durum emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı. Ayrıca, emeklilere ek gelir sağlayan promosyon fırsatları da yeni ayla birlikte yenilendi. Bankalar, emeklilere yönelik sundukları cazip tekliflerle dikkat çekiyor. Emekliler, bu fırsatlardan yararlanarak gelirlerini artırma imkanına sahip olacak. İşte banka banka ödeme miktarları...

takvim.com.tr
26.06.2023 08:47 - Son Güncelleme: 26.06.2023 08:47
Maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! 15.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Temmuz'a sayılı günler kala, milyonlarca emekli için 2023 yılında birçok ek gelir fırsatı ortaya çıkıyor. Emekliler zamlı maaşlarına ek olarak bayram öncesinde 2.000 liralık ikramiyeyle sevindi. Yeni emekli olanlar da bu fırsattan yararlandı. Ayrıca, bankaların promosyon kampanyalarıyla emeklilere sunulan ek gelir imkanı da dikkat çekiyor. Promosyon ödemeleri 15.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte detaylar...

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Maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! 15.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Banka promosyonları güncellenmeye başladı. Peki banka promosyonları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! 15.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Ekonomist Muhammet Bayram merak edilenleri cevapladı. Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "5 aylık enflasyon rakamı yüzde 15'ler seviyesinde açıklandı.

Maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! 15.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Son ayın enflasyonu doğal gaz tüketim bedellerinin faturalara yansımamasından dolayı yüzde 0.04 olarak gerçekleşti.

Maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! 15.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Ciddi bir düşüş eğiliminde ve bundan sonra da 25 metreküp doğal gazın faturalara yansımaması nedeniyle enflasyonda ciddi düşüş görülecektir diye düşünüyorum.

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