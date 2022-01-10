1500 TL, 1800 TL, 2100 TL maaş alan emekli ve memur emeklisi yeni zamlı maaşları netleşti! Ek zam teklifi kabul edildi! Milyonlar mest oldu

En Düşük Emek Maaşı 2 Bin 500 Lira Oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrultusundan 2022 senesine dair emekli ve memur maaşları ile ilgili yaptığı açıklama ardından bütün detaylar netleşmeye başladı. Aylık geliri 1.500 TL'den başlayan aşağı yukarı 1 milyondan çok emeklinin yeni senede alacakları maaşların en az 2.500 TL olacağı duyuruldu.