1500 TL, 1800 TL, 2100 TL maaş alan emekli ve memur emeklisi yeni zamlı maaşları netleşti! Ek zam teklifi kabul edildi! Milyonlar mest oldu
Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli bu görüşmeleri bekliyordu. Ek zam konusu ile ilgili kişilerin hayat sürdürdükleri baş karışıklığı nihayet son buldu. Memur ve emekliye ek zammı sahibi olan yeni yasa öneriyi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu doğrultusundan kabul edildi. Hem de emeklileri ilgilendiren daha çoğu hususta yeni planlama ve farkılıkları de sahibi olan yasalar merak edilmeye başladı. İşte 2022 senesinde en düşük emekli maaşı, memur ve emekliye verilebilecek ek zam oranları.
En Düşük Emek Maaşı 2 Bin 500 Lira Oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrultusundan 2022 senesine dair emekli ve memur maaşları ile ilgili yaptığı açıklama ardından bütün detaylar netleşmeye başladı. Aylık geliri 1.500 TL'den başlayan aşağı yukarı 1 milyondan çok emeklinin yeni senede alacakları maaşların en az 2.500 TL olacağı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ardından oluşturulan görüşmeler ile en düşük emekli maaşı 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkarılmış oldu. Bu sayede emekli maaşlarında alt sınır 2 bin 500 TL olarak uygulanacak. Toplu sözleşme kapsamında ise yapılacak yüzde 7 artışlar memur ve emekli maaşlarında da ek zamlar uygulanacak.
En Düşük SSK ve Bağ Kur Emekli Maaş Oranları
2022 senesine ait zam oranlarının açıklanmasının sonrasında Türkiye'deki milyonlarca emekli yeni senede alacakları zamlı maaş oranlarını merak etmeye başladı. En düşük emekli taban aylığı 2 bin 500 TL olarak belirlenmesinin sonrasında SSK ve Bağ Kur emeklileri amacıyla de hesaplamalar bu oranın üstünde yapılacak.