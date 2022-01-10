Turistlerin gözdesi Türkiye! Şimdiden rezervasyonlar yükseldi
3 tarafı denizlerle çevrili doğa harikası Türkiye, turistlerin seyahat rotasında birinci sırada. Almanya'da her 5 kişiden biri tatil için Türkiye'yi tercih etti. Nisan ve mayıs rezervasyonları için yayınlanan raporda tüm tatil rezervasyonlarının yüzde 18'inin Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına olduğu belirtildi.
10.01.2022 10:28
- Son Güncelleme: 10.01.2022 10:28
Tatilcilerin en fazla Antalya bölgesini tercih ettiği belirtilen açıklamada Türkiye'nin tercih edilmesine başlıca neden olarak kesintisiz güneş, uzun kumsallar, temiz hava, hijyenik önlemler ve Avrupa destinasyonlarına yakın olması gösterildi.
250 kilometre uzunluğundaki Türkiye kıyılarının, nisan-mayıs aylarındaki 21-26 derece ortalama sıcaklığı, 20 derece deniz suyu sıcaklığı ve günde yaklaşık 11 saatlik kesintisiz güneş ışınları ile tatilcilerin büyük çoğunluğu için optimum tatil ortamı sunduğu vurgulandı.