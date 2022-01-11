TL için okkalı faiz geldi, hesap açana aylık 6.000 TL mevduat faizi veriliyor! Bankalarda flaş Salı operasyonu!

Ayrıca bankacılık hizmetlerinden de gün içinde yararlanarak vadesi bozulmadan para çekme ve yatırım avantajları da birçok hesap üzerinden kullanılabilmektedir. 32 günlük faiz hesaplama işlemlerinde yüksek oranlardan yararlanmak isteyenler, çalışmadan sadece bankaya belirli miktar para yatırarak aylık iyi bir gelir elde etmesi sağlanacak.

