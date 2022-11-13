Evladı okula giden ailelere sosyal yardım yapılıyor! 1.259 TL hesaplara yatıyor! İlkokul, ortaokul...

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor. Evladı okula giden ailelere 1.259 TL SED ödemesi yapılıyor. Bu yıl SED'in yanı sıra çocuklu ailelere 650 TL'ye kadar harçlık, ihtiyaç sahiplerine ise 2.500 TL doğalgaz desteği verileceği duyuruldu. Bakan Yanık, 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL, 4 çocuğa 550 TL, 5 ve daha fazla çocuk için 650 TL para yardımı yapılacağını müjdeledi. Doğalgaz yardımı ise başvurusu onaylananların PTT kartına yatırılıyor. Peki başvuru nasıl, nereden yapılır? Kimler başvuru yapabilir? Şartlar neler? İşte detaylar...